Martes 14 de abril de 2020
SEMINARIO PRIVADO ABRIL 2020: EL HORIZONTE ECONÓMICO CON Y SIN CORONAVIRUS
Seminario privado online
SEMINARIO PRIVADO ABRIL 2020
REUNIÓN ONLINE POR ZOOM
NO SE NECESITA TENER INSTALADO EL PROGRAMA PARA PODER ASISTIR
LUEGO DE LA EXPOSICION SE CONTESTARÁN PREGUNTAS
MARTES 21 DE ABRIL DE 2020
DE 18.00 A 19.30 HS.
EL HORIZONTE ECONÓMICO CON Y SIN CORONAVIRUS
- QUÉ PUEDE PASAR CON LA TASA DE INFLACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES
- LA GRAN ENCRUCIJADA DEL PROBLEMA FISCAL
- QUÉ SE PUEDE ESPERAR QUE OCURRA CON EL TIPO DE CAMBIO
- EL SECTOR PRIVADO NO RESISTE MÁS EL PESO DEL ESTADO
- LOS TRES ESCENARIOS POSIBLES PARA LA ARGENTINA
Fecha: MARTES 21 DE ABRIL DE 2020
Horario: de 18.00 a 19.30 hs.
Costo: $ 3.000 + IVA por participante (total $ 3.630)
Informes e inscripción: 1544285413 o estudiocachanosky@gmail.com