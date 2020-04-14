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EPT | April 16, 2020

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A los lectores
Martes 14 de abril de 2020

SEMINARIO PRIVADO ABRIL 2020: EL HORIZONTE ECONÓMICO CON Y SIN CORONAVIRUS

SEMINARIO PRIVADO ABRIL 2020: EL HORIZONTE ECONÓMICO CON Y SIN CORONAVIRUS

Seminario privado online

SEMINARIO PRIVADO ABRIL 2020

REUNIÓN ONLINE POR ZOOM

NO SE NECESITA TENER INSTALADO EL PROGRAMA PARA PODER ASISTIR

LUEGO DE LA EXPOSICION SE CONTESTARÁN PREGUNTAS

MARTES 21 DE ABRIL DE 2020

DE 18.00 A 19.30 HS.

EL HORIZONTE ECONÓMICO CON Y SIN CORONAVIRUS

 

  • QUÉ PUEDE PASAR CON LA TASA DE INFLACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES
  • LA GRAN ENCRUCIJADA DEL PROBLEMA FISCAL
  • QUÉ SE PUEDE ESPERAR QUE OCURRA CON EL TIPO DE CAMBIO
  • EL SECTOR PRIVADO NO RESISTE MÁS EL PESO DEL ESTADO
  • LOS TRES ESCENARIOS POSIBLES PARA LA ARGENTINA

 

Fecha: MARTES 21 DE ABRIL DE 2020

Horario: de 18.00 a 19.30 hs.

Costo: $ 3.000 + IVA por participante (total $ 3.630)

Informes e inscripción: 1544285413 o estudiocachanosky@gmail.com

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