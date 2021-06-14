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EPT | June 14, 2021

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A los lectores
Lunes 14 de junio de 2021

SEMINARIO PRIVADO JUNIO: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN FRENTE A LA DECADENCIA ECONÓMICA ARGENTINA

SEMINARIO PRIVADO JUNIO: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN FRENTE A LA DECADENCIA ECONÓMICA ARGENTINA

SEMINARIO PRIVADO ONLINE

SEMINARIO PRIVADO JUNIO 2021

POR ZOOM

LUEGO DE LA EXPOSICION SE CONTESTARÁN PREGUNTAS

MARTES 29 DE JUNIO DE 2021

DE 18.30 A 20.00 HS.

OFICIALISMO Y OPOSICIÓN FRENTE A LA DECADENCIA ECONÓMICA ARGENTINA

  • CUAN PROFUNDA ES LA CRISIS ECONÓMICA ARGENTINA
  • LOS DOS ESCENARIOS POSIBLES DE LARGO PLAZO
  • ¿ESTÁ LA OPOSICION EN CONDICIONES DE CAMBIAR EL RUMBO DE DECADENCIA?
  • LAS REFORMAS MÍNIMAS QUE SE NECESITAN PARA CAMBIAR EL RUMBO DE DECADENCIA

 

Fecha: MARTES 29 DE JUNIO DE 2021

Horario: de 18.30 a 20.00 hs.

Costo: $ 3.000 + IVA por participante (total $ 3.630)

Informes e inscripción: 1544285413 o estudiocachanosky@gmail.com

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