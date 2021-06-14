Lunes 14 de junio de 2021
SEMINARIO PRIVADO JUNIO: OFICIALISMO Y OPOSICIÓN FRENTE A LA DECADENCIA ECONÓMICA ARGENTINA
SEMINARIO PRIVADO ONLINE
SEMINARIO PRIVADO JUNIO 2021
POR ZOOM
LUEGO DE LA EXPOSICION SE CONTESTARÁN PREGUNTAS
MARTES 29 DE JUNIO DE 2021
DE 18.30 A 20.00 HS.
OFICIALISMO Y OPOSICIÓN FRENTE A LA DECADENCIA ECONÓMICA ARGENTINA
- CUAN PROFUNDA ES LA CRISIS ECONÓMICA ARGENTINA
- LOS DOS ESCENARIOS POSIBLES DE LARGO PLAZO
- ¿ESTÁ LA OPOSICION EN CONDICIONES DE CAMBIAR EL RUMBO DE DECADENCIA?
- LAS REFORMAS MÍNIMAS QUE SE NECESITAN PARA CAMBIAR EL RUMBO DE DECADENCIA
Fecha: MARTES 29 DE JUNIO DE 2021
Horario: de 18.30 a 20.00 hs.
Costo: $ 3.000 + IVA por participante (total $ 3.630)
Informes e inscripción: 1544285413 o estudiocachanosky@gmail.com