El conflicto político complica la economía

El horizonte político de cara a las elecciones de 2027 ya no es la de un Milei ganador con la fusta bajo el brazo, ergo, no es en absoluto descartable que el 2027 pueda tener temblores financieros

El hecho de que Patricia Bullrich haya salido a pedir públicamente que Adorni muestre el origen de sus fondos para financiar sus compras de propiedades, autos y viajes, no es un tema menor. Patricia Bullrich sabe que eso lleva a un enfrentamiento con Milei. La diferencia con otros casos, es que Milei no puede echarla porque es senadora y su banca no depende de Milei.

Es más, Milei tiene sus enfrentamientos con Victoria Villarruel y tampoco la puede echar, pero Patricia Bullrich tiene caudal de votos propios. Posiblemente más caudal de votos que Victoria Villarruel, lo cual, si hay un conflicto en puerta y el conflicto escala entre los dos, Patricia Bullrich puede abrirse de la LLA y preparar su propia candidatura para 2027, con lo cual le podría quitar muchos votos a Milei y hasta quedarse con un segundo puesto considerando la caída de imagen del gobierno y, en esta oportunidad, ir ella a la segunda vuelta.

Aunque el BCRA continúa comprando divisas en el mercado oficial, el ritmo de acumulación perdió fuerza respecto de los primeros meses posteriores al cambio de gobierno. A medida que se normalizan importaciones y crece la demanda privada de dólares, la capacidad de seguir sumando reservas sin asistencia financiera externa se vuelve más desafiante.

Otro frente importante es el sector externo. La apreciación cambiaria real acumulada desde diciembre de 2023 empieza a impactar sobre turismo, importaciones y competitividad de algunos sectores exportadores. Mientras el agro y la energía continúan aportando divisas, parte de la industria y de las economías regionales comienzan a enfrentar márgenes más ajustados en dólares.

El agro y la energía siguen siendo los principales motores de recuperación. El sector agropecuario mostró una mejora muy fuerte luego de la sequía histórica, mientras que petróleo y gas continúan aportando inversión, exportaciones y generación de divisas. En particular, el crecimiento de Vaca Muerta permitió mejorar el balance energético y sostener parte del superávit externo.

También minería está creciendo en forma significativa.

Hay dos factores que hacen carísimo el crédito. Por un lado, los encajes bancarios son muy altos para esterilizar parte de la emisión monetaria por la compra de divisas y, por otro lado, a mayor mora en los créditos más riesgo crediticio y, en consecuencia, tasas más altas.

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