Milei torturo los datos para mostrar una realidad que no existe

Parafraseando a Mancur Olson, ayer Milei quiso torturar los datos para que confesaran lo que él quería

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la nación, Milei tendría que haber dado el estado de la nación. Sin embargo, se dedicó a hacer lo mismo que hacía el kirchnerismo: chicanear a los opositores.

El kirchnerismo se caracterizaba por destratar a los adversarios políticos y llenar los palcos con barras brava. Los llamados libertarios, que nada tienen que ver con el liberalismo, se dedicaron a hacer lo mismo que hacía el kirchnerismo. En vez de debatir ideas, todo pasó por insultos entre unos y otros.

Las alabanzas de los seguidores de Milei hacia él tenían las mismas formas que las que tenía el kirchnerismo. Finalmente, Milei y Cristina son dos populistas como lo fueron Perón o Mussolini. Sus seguidores son sumisos al líder o al führer, como se dice en alemán.

En el medio de esta batalla populista, Milei dijo en un momento que los salarios se triplicaron en dólares.

En realidad, el dato es engañoso, porque lo que importa no es cuánto aumenta el salario, sino cuánto más puedo comprar con el aumento del salario. Si la canasta de bienes y servicios aumenta más que mi salario, no estoy en una mejor situación.

No sé de dónde sale el dato de que los salarios en dólares se triplicaron, porque tomando el RIPTE aumentó un 60% pero comparando contra diciembre de 2023, es decir, contra su propia devaluación.

Pero aun tomando los datos en dólares, tanto del salario como la Canasta Básica Total entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 con el salario medido en dólares se podían comprar 3,5 canastas básicas totales y en noviembre de 2025 se podían comprar 3 canastas básicas totales.

Parafraseando a Mancur Olson, ayer Milei quiso torturar los datos para que confesaran lo que él quería, pero la tortura no le dio resultado. La realidad se impuso sobre una realidad que nos quiere presentar pero que no existe.